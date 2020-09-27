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    Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 02:58
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    Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Ege Denizi açıklarında, 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Meydana gelen depremin ardından, Saat 02.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

    Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    AFAD AÇIKLADI

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." İfadeleri kullanıldı.

    Ege Denizi nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1

    "OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR"

    AFAD,"Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." Açıklamasında bulundu.

    Ege Denizi nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi #2


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