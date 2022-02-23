Ege'de Türk balıkçı teknelerine ateş açıldı

Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının 2 Türk balıkçı teknesini hedef almasıyla mürettebattan 1 kişi bacağından yaralandı.

Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesi, 22 Şubat günü saat 19.15'te Yunanistan unsurları tarafından ateş altında kaldı.

1 YARALI

Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili açıklama yaparak mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığını belirtti.

112 Acil Sağlık ekipleri ile 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisi verildi.

"KABUL EDİLEMEZ İNSANLIK SUÇU"

Açıklamada, "Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur." ifadeleri kullanıldı.