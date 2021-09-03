Eğirdir Gölü’ne giren genç kurtarılamadı

Serinlemek için göle giren 14 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta’da akrabaları ile günübirlik Eğirdir’e gelen ve piknik yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için göle giren İbrahim Akpınar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yanındaki arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Gölde arama yapan çevredeki vatandaşlar bir saatlik çalışmanın ardından İbrahim Akpınar’a ulaştı.

Gölden çıkartıldıktan sonra ilk müdahalesi plajda yapılan Akpınar, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

İbrahim Akpınar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

































