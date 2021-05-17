Eğirdir’de 49 bin 597 lira ceza kesildi

Isparta Eğirdir'de 17 gün boyunca kesilen cezalar belli oldu.

Eğirdir'de tam kapanma kapsamının ardından, kurallara uymayanlara verilen cezalar açıklandı. Eğirdir’de, 17 günlük tam kapanma uygulamasında denetimler titizlikle yapıldı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜ

Kısıtlama süresince emniyet ekipleri de kentin belirli noktalarında hem sürücülere hem de vatandaşlara yönelik izin belgesi ve maske denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar ve yayalar tek tek durduruldu, izin belgeleri soruldu. İzin belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

49 BİN 597 LİRA CEZA KESİLDİ

Eğirdir’de 17 günlük tam kapanma kapsamında karantinalı oldukları halde dışarıya çıkan 2 kişiye kişi başı 3 bin 469 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye toplam 24 bin 283 lira’ kural ihlali yapan 2 işyerine 6 bin 938 TL, yüzde 50 taşıma kapasitesine uymayan 2 taşıta toplam 6 bin 938 lira, maske takmayan 5 kişiye ise toplam 4bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Eğirdir’de kısıtlamayı ihlal eden 18 kişiye toplamda 49 bin 597 lira ceza kesildi. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen de denetimlere zaman zaman katılarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.