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- Eğlence yerine çevrilen züccaciye mahalleyi sokağa döktü
Eğlence yerine çevrilen züccaciye mahalleyi sokağa döktü
- DHA
- 11.06.2020 - 10:05
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerindeki bir süre züccaciye dükkânı olarak faaliyet gösteren iş yeri kapatıldı ancak tabelası indirilmedi.
Girişinde tabela bulunan dükkân eğlence yeri olarak kullanılmaya başlandı.
MAHALLELİ AYAKLANDI
Mahalle sakinlerinin şikâyeti sonrası daha önce birkaç defa mühürlendiği iddia edilen iş yerinin dün gece tekrar eğlence yeri olarak kullanıldığını gören mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
Eğlence yerine çevrilen züccaciye mahalleyi sokağa döktü ViDEO
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Mahalle sakinleriyle dükkânı eğlence yeri olarak kullandığı iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ve havaya ateş açarak ayırdı.
MÜHÜRLENDİ
Olayı kontrol altına alan polis, kalabalığı dağıttı. 1 kişinin gözaltına alındığı olay sonrasında zabıta ekipleri de dükkânı tekrar mühürledi.