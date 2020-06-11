Eğlence yerine çevrilen züccaciye mahalleyi sokağa döktü

Esenyurt'ta girişinde züccaciye dükkânı tabelası bulunan boş dükkânın eğlence yeri olarak kullanılmasına tepki gösteren mahalleli ile dükkân sahipleri arasında kavga çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerindeki bir süre züccaciye dükkânı olarak faaliyet gösteren iş yeri kapatıldı ancak tabelası indirilmedi.

Girişinde tabela bulunan dükkân eğlence yeri olarak kullanılmaya başlandı.

MAHALLELİ AYAKLANDI

Mahalle sakinlerinin şikâyeti sonrası daha önce birkaç defa mühürlendiği iddia edilen iş yerinin dün gece tekrar eğlence yeri olarak kullanıldığını gören mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Mahalle sakinleriyle dükkânı eğlence yeri olarak kullandığı iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ve havaya ateş açarak ayırdı.

MÜHÜRLENDİ

Olayı kontrol altına alan polis, kalabalığı dağıttı. 1 kişinin gözaltına alındığı olay sonrasında zabıta ekipleri de dükkânı tekrar mühürledi.