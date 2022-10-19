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    Eğirdir Gölü, 2 haftada 8 santimetre azaldı

    Yapılan incelemeye göre, gölün geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 16 santimetre, 2 hafta öncesine göre ise 8 santimetre daha azaldığı belirlendi.
    • 19.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:27
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    Eğirdir Gölü, 2 haftada 8 santimetre azaldı

    Isparta'nın Eğirdir Gölü'ndeki su kotu, iki hafta içerisinde 8 santimetre daha azaldı.

    Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün itibariyle 914,82 metre olarak ölçümlenirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise su kotunun 16 santimetre daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

    EKO-BİR Müdürü Süleyman Can yaptığı açıklamada, “Eğirdir Gölü su kotunda 5 Ekim 2022’de yapılan ölçüme göre 8 santimetre düşüş meydana gelmiş durumda.

    Geçen yıla göre 16 santimetre daha düşük

    Eğirdir Gölümüz geçen yıl 15 Ekim 2021 tarihine göre de 16 santimetre daha düşük seviyede bulunmaktadır.” dedi.

    Eğirdir Gölü, 2 haftada 8 santimetre azaldı #1


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