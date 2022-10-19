Eğirdir Gölü, 2 haftada 8 santimetre azaldı

Yapılan incelemeye göre, gölün geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 16 santimetre, 2 hafta öncesine göre ise 8 santimetre daha azaldığı belirlendi.

Isparta'nın Eğirdir Gölü'ndeki su kotu, iki hafta içerisinde 8 santimetre daha azaldı.

Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün itibariyle 914,82 metre olarak ölçümlenirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise su kotunun 16 santimetre daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can yaptığı açıklamada, “Eğirdir Gölü su kotunda 5 Ekim 2022’de yapılan ölçüme göre 8 santimetre düşüş meydana gelmiş durumda.

Geçen yıla göre 16 santimetre daha düşük

Eğirdir Gölümüz geçen yıl 15 Ekim 2021 tarihine göre de 16 santimetre daha düşük seviyede bulunmaktadır.” dedi.