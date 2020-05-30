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    El freni çekilmeyen otomobil merdivenlere uçtu

    İzmir'de el freni unutulan otomobil yokuş aşağı merdivenlere uçarken, sokakta çocukların da oynadığı rada yaşanan olayda yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 30.05.2020 - 06:18
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    El freni çekilmeyen otomobil merdivenlere uçtu

    Akşam saatlerinde Konak ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi 340 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa giren bir otomobilin sürücüsü aracını yokuşa park etti ve el frenini de tam çekmedi. Bu esnada birden yokuş aşağı hareket etmeye başlayan ve giderek hızlanan otomobil, sokağın karşısındaki merdivenlere uçtu. Otomobil merdivenlerde bulunan inşaat demirlerine asılı kaldı.

    ÇOCUKLARIN OYUN OYNADIĞI ESNADA

    Çocukların ve vatandaşların sokakta olduğu esnada meydana geldiği iddia edilen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Merdivenlerde kalan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

    El freni çekilmeyen otomobil merdivenlere uçtu

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