Elazığ’da 1 haftadır kayıp olan otizmli çocuğun cansız bedeni bulundu

Elazığ'da otizmli Veysel Bilen, öğle saatlerinde ailesinden habersiz şekilde evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Ailesi ve mahalle sakinlerinin tüm aramalarına rağmen bulunamayan Bilen için durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bunun üzerine AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ARAMALARDA SONUÇ ALINAMADI

Ekipler, günlerce hem havadan hem karadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

Bir haftalık arama çalışmalarının ardından acı haber, Mollakendi beldesinden geldi.

CANSIZ BEDENİ ÇİFTÇİ BULDU

Edinilen bilgilere göre, tarlalarını sulamak için Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi kanalizasyonuna giden çiftçiler, suya pompa bırakmak istedikleri sırada bir ceset fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin kayıp Veysel Bilen’e ait olduğunu tespit etti.

Küçük çocuğun cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla su içerisinden çıkarılarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.