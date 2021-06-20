Elazığ'da 100 dönüm ekili alan yandı

Hasat döneminde meydana gelen yangında tarla adeta kül oldu.

Elazığ'da buğday ve arpa ekili tarla, alevlere teslim oldu.

Güntaşı köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Hasat döneminde ekinleri yanan tarla sahipleri üzüntü yaşadı.