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    Elazığ'da 100 dönüm ekili alan yandı

    Hasat döneminde meydana gelen yangında tarla adeta kül oldu.
    • AA
    • 20.06.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 16:49
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    Elazığ'da 100 dönüm ekili alan yandı

    Elazığ'da buğday ve arpa ekili tarla, alevlere teslim oldu.

    Güntaşı köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

    Yangın, alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüdü.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

    Elazığ da 100 dönüm ekili alan yandı #1

    100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

    Hasat döneminde ekinleri yanan tarla sahipleri üzüntü yaşadı.

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