Elazığ'da 13 suç kaydı olan hırsız, tutuklandı

Elazığ'da 13 suç kaydı olan hırsız, tutuklandı

3 farklı evden televizyon çalan ve 13 adet suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı günlerde 3 evden televizyon çalınması ile ilgili çalışma yaptı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin, O.K. olduğu tespit edildi.

13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyette 13 suç kaydı olduğu belirlenen O.K., polis ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

TELEVİZYONLAR SAHİPLERİNE VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.K.'nin evinde ele geçirilen çalıntı televizyonlar da sahiplerine teslim edildi.





