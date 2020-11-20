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    Elazığ'da 13 suç kaydı olan hırsız, tutuklandı

    3 farklı evden televizyon çalan ve 13 adet suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 17:38
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 17:57
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    Elazığ'da 13 suç kaydı olan hırsız, tutuklandı

     

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı günlerde 3 evden televizyon çalınması ile ilgili çalışma yaptı.

    Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin, O.K. olduğu tespit edildi.

    13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Emniyette 13 suç kaydı olduğu belirlenen O.K., polis ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

    TELEVİZYONLAR SAHİPLERİNE VERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.K.'nin evinde ele geçirilen çalıntı televizyonlar da sahiplerine teslim edildi.

    Elazığ da 13 suç kaydı olan hırsız, tutuklandı #1

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