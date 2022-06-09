Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk, yaşıtı tarafından öldürüldü

İki arkadaş arasında başlayan sözlü tartışma sonucu taraflardan biri, pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde 16 yaşlarındaki P.Ö. ile H.H.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma dakikalar sonra ölümle sonlandı.

Pompalı tüfek can aldı

P.Ö., H.H.Ç.’ye pompalı tüfekle ateş etti. H.H.Ç., başına isabet eden saçmalar nedeniyle yere yığılırken P.Ö. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, olay yerine polis ekiplerini ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan H.H.Ç., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis saldırganı yakaladı

Diğer yandan polis ekipleri de cinayeti işleyen sanığı bulmak için arama çalışmalarına başladı. Sanık, kısa süre içinde suç unsuru tüfekle birlikte yakalanarak emniyete götürüldü. İHA'nın haberine göre; emniyet güçleri, olayla ilgili araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.



