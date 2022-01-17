Elazığ'da 18 yıl önce işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı

Kayı 3 çocuk babası için 18 yıl önce verilen ilanın ardından dosya yeniden açıldı. Kayıp adamın, eşi ve ilişki yaşadığı kadın tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle öldürüldüğü söylendi.

21 Mayıs 2003'te Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki 3 çocuk babası Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu.

Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda A.Ş., T.Ş., C.Ş., A.S., M.Ş., S.K., H.H.S., C.S., E.B. olmak üzere 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİLER İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden C.Ş., A.Ş. ve T.Ş. tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.





EŞİ VE SEVGİLİSİ ANLAŞIP ÖLDÜRDÜ

Ruhi Canbolat'ın eşi A.Ş. sorgusunda, eşinin, T.Ş. ile yasak ilişki yaşadığını öğrenip kendisini ve T.Ş.'yi tehdit etmeye başladığını, kendilerinin de plan yaparak eşini öldürdüklerini söyledi.

A.Ş., 19 Mayıs 2003’te yasak aşk yaşadığı T.Ş.'nin ağabeyi C.Ş.'nin evlerine gelip divanın altına saklandığını, Ruhi işten geldikten sonra ortaya çıkıp bıçaklayarak öldürdüklerini ifade etti.

Cesedi bir gün evde tuttuklarını belirten A.Ş., sonraki gün C.Ş.'nin motosiklet sepetinde cesedi götürdüğünü aktardı. A.Ş.'nin, olaydan iki gün sonra eşi hakkında kayıp bildiriminde bulunduğu öğrenildi.



