Euro
10.2172
-0.43%
Dolar
8.3786
-0.02%
Altın
506.22
0.08%
Borsa
1.461
0.75%
Bitcoin
345.224
1.24%
EXEN Coin
42.88
-0.34%
16ºC
İstanbul
Sağanak yağış 16 C

    Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi

    Jandarmanın düzenlediği operasyonda 186 sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi

    Ülke genelinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak isteyenlerin, müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

    H.A.'nın adresine baskın yapan ekipler, aramada 186 sikke ele geçirdi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Elazığ da 186 sikke ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir