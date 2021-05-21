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- Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi
Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi
Jandarmanın düzenlediği operasyonda 186 sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 21.05.2021 - 12:49
- Güncelleme : 21.05.2021 - 12:56
Ülke genelinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak isteyenlerin, müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
H.A.'nın adresine baskın yapan ekipler, aramada 186 sikke ele geçirdi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.