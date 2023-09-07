Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
İHA

Elazığ-Malatya karayolu Gözeli kavşağında korku dolu anlar yaşandı.

Kavşak üzerinde iki sebebi bilinmeyen bir şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından sürücüler hafif yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri, yerinde inceleme yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)