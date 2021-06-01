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    Elazığ'da 2 ton sahte deterjan ele geçirildi

    Jandarmanın bir araca yaptığı aramada, Gaziantep'ten Elazığ'a getirilen 2 ton sahte toz deterjan ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 10:22
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    Elazığ'da 2 ton sahte deterjan ele geçirildi

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu sahte temizlik maddesinin, Gaziantep'ten Elazığ'a getirilip, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

    Ekipler, aracı tespit ederek Hankendi yol kontrol noktasında durdurdu.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Araçta yapılan aramada 2 ton sahte toz deterjan ve 60 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi. Araçtaki F.K. ve M.Y. ise gözaltına alındı.

    Elazığ da 2 ton sahte deterjan ele geçirildi #1

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