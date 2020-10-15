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    Elazığ'da 2 tona yakın kablo çalan 9 hırsız, Diyarbakır'da yakalandı

    Diyarbakır’dan geldikleri tespit edilen hırsızlar, yapılan operasyonla tek tek gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 10:27
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    Elazığ'da 2 tona yakın kablo çalan 9 hırsız, Diyarbakır'da yakalandı

    Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir şantiyeden, her biri 263 kilogram ağırlığında 7 rulodan oluşan 1 ton 841 kilogramlık 7 bin metre bakır kablo çalındı.

    Hırsızlığı fark eden firma yetkilisi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    JANDARMA KAMERADAN TESPİT ETTİ

    Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme, jandarma suç araştırma timi ve diğer ekipler bölgeye giderek çalışma yaptı.

    Jandarma ekipleri, şüphelileri güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edip, eşkallerini belirledi.

    Elazığ da 2 tona yakın kablo çalan 9 hırsız, Diyarbakır da yakalandı #1

    DİYARBAKIR’DAN GELİP, ÇALDILAR

    Diyarbakır'dan geldikleri ortaya çıkan şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirleyen jandarma, Diyarbakır'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda şüpheliler M.G., İ.Y., E.Y., M.Y., E.Y., B.Y., H.Y., E.D. ve S.S. yakalandı.

    Elazığ da 2 tona yakın kablo çalan 9 hırsız, Diyarbakır da yakalandı #2

    9’U DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Elazığ'a getirilen ve jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli, "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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