Elazığ'da 2 tona yakın kablo çalan 9 hırsız, Diyarbakır'da yakalandı

Diyarbakır’dan geldikleri tespit edilen hırsızlar, yapılan operasyonla tek tek gözaltına alındı.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir şantiyeden, her biri 263 kilogram ağırlığında 7 rulodan oluşan 1 ton 841 kilogramlık 7 bin metre bakır kablo çalındı.

Hırsızlığı fark eden firma yetkilisi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

JANDARMA KAMERADAN TESPİT ETTİ

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme, jandarma suç araştırma timi ve diğer ekipler bölgeye giderek çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri, şüphelileri güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edip, eşkallerini belirledi.

DİYARBAKIR’DAN GELİP, ÇALDILAR

Diyarbakır'dan geldikleri ortaya çıkan şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirleyen jandarma, Diyarbakır'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler M.G., İ.Y., E.Y., M.Y., E.Y., B.Y., H.Y., E.D. ve S.S. yakalandı.

9’U DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Elazığ'a getirilen ve jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli, "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.