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    Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

    Keban ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin içerisinden kaçak olduğu belirlenen 3 bin 500 litre şarap yakalandı.
    • 10.05.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 12:59
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    Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretimi yapılan alkol nedeniyle meydana gelen ölümleri engellemek maksadıyla, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

    Bu maksatla Keban ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yaptı.

    2 bin 500 boş şarap şişesi ele geçirildi

    Malatya'dan geldiği öğrenilen kamyonette yapılan aramada, 3 bin 500 litre kaçak şarap ile 2 bin 500 boş şarap şişesi ele geçirildi.

    Ele geçirilen şarap, savcılık talimatıyla analiz yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

    Sürücü gözaltına alındı

    İHA'nın haberine jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına alındı.

    Elazığ da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi #1

    Elazığ da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi #2

    Elazığ da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi #3


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