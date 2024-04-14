İHA
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
3 kişi, "Bizi cin çarptı" diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.
Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Merkeze 3 ambulans ile polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken aynı zamanda bir de hoca geldi.
Hastaneye sevk edilmek istemediler
Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar hastanelere sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.
Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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