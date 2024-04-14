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Elazığ'da 3 kişi cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu

Elazığ'da 3 kişi cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu Elazığ'da cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvuran 3 kişi, bir hocanın okuduğu duaların ardından düzeldiklerini söyleyerekhastaneye sevk edilmeyi reddetti.