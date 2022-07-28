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    Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavga: Zanlı tutuklandı

    Husumetli iki grubun hastanedeki silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı. Polisin yakaladığı saldırgan, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlının 3 gün önce de başka birini vurduğu öğrenildi.
    • 28.07.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:42
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    Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavga: Zanlı tutuklandı

    Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde husumetli iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

    Bu sırada taraflardan Ahmet Y., belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

    Kavgada Abdulhadi B. (34), Serdar T. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan Fatma A. (57) yaralandı.

    Durumu ağır

    Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı.

    Kafasından kurşunla yaralanan Abdulhadi B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saldırgan Ahmet Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    Elazığ da 3 kişinin yaralandığı kavga: Zanlı tutuklandı #1

    Tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

    Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Bu arada, silahlı kavgada yaralanan Serdar T. de savcılık ifadesi için ambulansla polis eşliğinde adliyeye getirildi.

    Elazığ da 3 kişinin yaralandığı kavga: Zanlı tutuklandı #2

    3 gün önce ağabeyini vurdu

    Hastanede çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce merkezde bulunan bir kafenin önünde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeni ile yaşanan kavganın devamı olduğu öğrenildi.

    Zanlı Ahmet Y.’nin buradaki tartışmada da yanında taşıdığı silahı çekip üniversitedeki olayda ağır yaraladığı Abdulhadi B.’nin ağabeyine ateş ettiği ve ayağından yaraladığı, olay sonrası kaçtığı öğrenildi.

    Elazığ da 3 kişinin yaralandığı kavga: Zanlı tutuklandı #3


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