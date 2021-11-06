Yol kenarında yanan aracın çalıntı kaydı olmasıyla başlatılan aramada 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler verdiği ifadede, aracı çalıp yakıtı bitince yaktıklarını itiraf ettiler.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yol kenarında yanan araba gören mahalleli ilgili ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu araç kullanılamaz hale geldi.

ARACIN ÇALINTI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerinin yaptığı incelemede ise aracın içerisinde kimse olmadığı tespit edildi.

Elazığ'da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar VİDEO

Olayın ardından çalıntı ihtimaline karşı, araştırma yapan ekipler, aracın çalıntı kaydı olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bunun sonrasında olay bölgesindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 3 şüpheli şahıs tespit ederek yakaladı.

İTİRAF ETTİLER

Emniyete götürülen 3 şahıs ifadelerinde, aracı çaldıkları yakıtı bitince de yaktıklarını itiraf ettiler.

1'İ TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Cem Öztürk isimli şahıs tutuklanırken, diğer iki kişi tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.









