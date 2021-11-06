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    Elazığ'da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar

    Yol kenarında yanan aracın çalıntı kaydı olmasıyla başlatılan aramada 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler verdiği ifadede, aracı çalıp yakıtı bitince yaktıklarını itiraf ettiler.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 12:42
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    Elazığ'da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar

    Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yol kenarında yanan araba gören mahalleli ilgili ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu araç kullanılamaz hale geldi.

    ARACIN ÇALINTI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

    Ekiplerinin yaptığı incelemede ise aracın içerisinde kimse olmadığı tespit edildi.

    Elazığ'da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar VİDEO

    Olayın ardından çalıntı ihtimaline karşı, araştırma yapan ekipler, aracın çalıntı kaydı olduğunu belirledi.

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Bunun sonrasında olay bölgesindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 3 şüpheli şahıs tespit ederek yakaladı.

    Elazığ da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar #1

    İTİRAF ETTİLER

    Emniyete götürülen 3 şahıs ifadelerinde, aracı çaldıkları yakıtı bitince de yaktıklarını itiraf ettiler.

    Elazığ da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar #2

    1'İ TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST

    İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Cem Öztürk isimli şahıs tutuklanırken, diğer iki kişi tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.

    Elazığ da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar #3

    Elazığ da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar #4

    Elazığ da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar #5

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