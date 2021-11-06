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- Elazığ'da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar
Elazığ'da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar
- DHA
- 06.11.2021 - 10:38
- Güncelleme : 06.11.2021 - 12:42
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yol kenarında yanan araba gören mahalleli ilgili ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu araç kullanılamaz hale geldi.
ARACIN ÇALINTI KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerinin yaptığı incelemede ise aracın içerisinde kimse olmadığı tespit edildi.
Elazığ'da 3 şahıs çaldıkları aracı yakıtı bitince yaktılar VİDEO
Olayın ardından çalıntı ihtimaline karşı, araştırma yapan ekipler, aracın çalıntı kaydı olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Bunun sonrasında olay bölgesindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 3 şüpheli şahıs tespit ederek yakaladı.
İTİRAF ETTİLER
Emniyete götürülen 3 şahıs ifadelerinde, aracı çaldıkları yakıtı bitince de yaktıklarını itiraf ettiler.
1'İ TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Cem Öztürk isimli şahıs tutuklanırken, diğer iki kişi tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.