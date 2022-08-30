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    Elazığ’da 300 kiloluk adamın ölümü, 5 gün sonra fark edildi

    Yeni Mahalle’de bir süredir haber alınamayan Hüseyin Ergül’ün, 5 gün önce hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut kullanıldı.
    • 30.08.2022 - 16:36
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    Elazığ’da 300 kiloluk adamın ölümü, 5 gün sonra fark edildi

    Elazığ’da yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Ergül’den bir süredir haber alınamıyordu.

    Yeni Mahalle’de bulunan evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Eve gelen polis ekipleri, alınan iznin ardından sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi.

    Cansız bedeniyle karşılaştı

    Olay yerine gelen ekipler, Ergül’ün cansız bedenini buldu.

    İlk bulguların ardından, yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirtildi.

    Ergül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Özel tabut ve pikap hazırlandı

    Bu sırada, yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut ve taşınması için pikap hazırlandı.

    İHA'nın haberine göre; otopsisinin ardından özel tabuta konan cenaze, pikap ile defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü.

    Elazığ’da 300 kiloluk adamın ölümü, 5 gün sonra fark edildi #1

    Elazığ’da 300 kiloluk adamın ölümü, 5 gün sonra fark edildi #2


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