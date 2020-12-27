AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 09.37'de Elazığ'ın merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ, güne büyük bir sarsıntıyla uyandı.

Kentin merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 15.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin saat 09.37'de meydana geldiği açıklandı.

AFAD AÇIKLADI

AFAD tarafından detayları açıklanan depremin, Bingöl, Diyarbakır, Batman gibi çevre illerden de hissedildiği belirlendi.

BAKAN SOYLU BİLGİ VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede şimdilik bir sorunla karşılaşılmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

"EKİPLER TARAMALARA DEVAM EDİYOR"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem ViDEO

AFAD EKİPLERİ, BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin ardından Diyarbakır'daki ekiplerin tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Depreme yönelik bilgi eren Elazığ Valisi Erkaya Yırık da, "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler." dedi.



