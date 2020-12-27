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    Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

    Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 09.37'de Elazığ'ın merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 10:52
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    Elazığ, güne büyük bir sarsıntıyla uyandı.

    Kentin merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 15.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin saat 09.37'de meydana geldiği açıklandı.

    AFAD AÇIKLADI

    AFAD tarafından detayları açıklanan depremin, Bingöl, Diyarbakır, Batman gibi çevre illerden de hissedildiği belirlendi.

    Elazığ da 5.3 büyüklüğünde deprem #1

    BAKAN SOYLU BİLGİ VERDİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede şimdilik bir sorunla karşılaşılmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

    "EKİPLER TARAMALARA DEVAM EDİYOR"

    Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem ViDEO

    Elazığ da 5.3 büyüklüğünde deprem #2

    AFAD EKİPLERİ, BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

    Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin ardından Diyarbakır'daki ekiplerin tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

    VALİLİK AÇIKLAMASI

    Depreme yönelik bilgi eren Elazığ Valisi Erkaya Yırık da, "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler." dedi.

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