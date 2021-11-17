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    Elazığ’da 6 yaşındaki Zehra’nın bayrak sevgisi kamerada

    6 yaşındaki Zehra, rüzgarda ters dönen bayrağı görünce hemen yanına koştu. Bayrağı düzeltip öpen Zehra’nın o anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 10:51
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    Elazığ’da 6 yaşındaki Zehra’nın bayrak sevgisi kamerada

    Elazığ’da, bir çocuğun yürekleri ısıtan bayrak sevgisi kameralara yansıdı…

    6 yaşındaki Zehra adındaki bir kız çocuğu, bir iş yerinde gezerken korkuluklarda asılı olan bayrağın rüzgarın esmesi ile ters döndüğünü fark etti.

    ÖPÜP BAŞINA KOYDU

    Hemen bölgeye koşan küçük kız, ters dönen bayrağı düzeltti. Ardından bayrağı öpüp başına koydu.

    Görüntülerde Küçük Zehra’nın bayrak sevgisini kaydeden babasının, "Canım benim. Maşallah subhanallah kızıma." dediği duyuldu.

    Elazığ’da 6 yaşındaki Zehra’nın bayrak sevgisi kamerada

    Elazığ’da 6 yaşındaki Zehra’nın bayrak sevgisi kamerada #1

    Elazığ’da 6 yaşındaki Zehra’nın bayrak sevgisi kamerada #2

    Elazığ’da 6 yaşındaki Zehra’nın bayrak sevgisi kamerada #3

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