6 yaşındaki Zehra, rüzgarda ters dönen bayrağı görünce hemen yanına koştu. Bayrağı düzeltip öpen Zehra’nın o anları, kameraya yansıdı.

Elazığ’da, bir çocuğun yürekleri ısıtan bayrak sevgisi kameralara yansıdı…

6 yaşındaki Zehra adındaki bir kız çocuğu, bir iş yerinde gezerken korkuluklarda asılı olan bayrağın rüzgarın esmesi ile ters döndüğünü fark etti.

ÖPÜP BAŞINA KOYDU

Hemen bölgeye koşan küçük kız, ters dönen bayrağı düzeltti. Ardından bayrağı öpüp başına koydu.

Görüntülerde Küçük Zehra’nın bayrak sevgisini kaydeden babasının, "Canım benim. Maşallah subhanallah kızıma." dediği duyuldu.

Elazığ’da 6 yaşındaki Zehra’nın bayrak sevgisi kamerada

