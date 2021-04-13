Euro
9.6944
-0.23%
Dolar
8.146
-0.04%
Altın
452.53
-0.33%
Borsa
1.359
-1.26%
Bitcoin
508.964
3.47%
EXEN Coin
23.56
1.63%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Elazığ'da alacak verecek meselesinde kan döküldü: 1 ölü

    Alacak verecek meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 07:27
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da alacak verecek meselesinde kan döküldü: 1 ölü

    Elazığ merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Demirciler Sokak’ta, Uğur E. ile ismi açıklanmayan bir kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın ardından şahıs, Uğur E.’ye pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan Uğur E., arkadaşları tarafından ticari taksi ile götürüldüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    KATİL ZANLISI ARANIYOR

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Elazığ da alacak verecek meselesinde kan döküldü: 1 ölü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir