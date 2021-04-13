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Elazığ'da alacak verecek meselesinde kan döküldü: 1 ölü

Elazığ'da alacak verecek meselesinde kan döküldü: 1 ölü

Alacak verecek meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.