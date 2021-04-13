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- Elazığ'da alacak verecek meselesinde kan döküldü: 1 ölü
Elazığ'da alacak verecek meselesinde kan döküldü: 1 ölü
Alacak verecek meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurulan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 13.04.2021 - 07:27
- Güncelleme : 13.04.2021 - 09:09
Elazığ merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Demirciler Sokak’ta, Uğur E. ile ismi açıklanmayan bir kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından şahıs, Uğur E.’ye pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Uğur E., arkadaşları tarafından ticari taksi ile götürüldüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.