- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ’da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 7 yaralı
Elazığ’da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 7 yaralı
Elazığ'da bir restoranda sözlü tartışmanın kavgaya döndüğü olayda biri ağır 7 kişi yaralandı.
- İHA
- 10.07.2021 - 07:23
Elazığ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’ta, alkollü bir restoranda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında O.Ö., eline aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı.
BİRİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI
Büyük kargaşanın yaşandığı olayda, biri ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ise kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.