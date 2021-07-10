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    Elazığ’da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 7 yaralı

    Elazığ'da bir restoranda sözlü tartışmanın kavgaya döndüğü olayda biri ağır 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 07:23
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    Elazığ’da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 7 yaralı

    Elazığ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’ta, alkollü bir restoranda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

    Kavga esnasında O.Ö., eline aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı.

    BİRİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

    Büyük kargaşanın yaşandığı olayda, biri ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Elazığ’da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 7 yaralı #1

    KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ise kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Elazığ’da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 7 yaralı #2

    Elazığ’da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 7 yaralı #3

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