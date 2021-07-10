Elazığ’da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 7 yaralı

Elazığ'da bir restoranda sözlü tartışmanın kavgaya döndüğü olayda biri ağır 7 kişi yaralandı.

Elazığ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’ta, alkollü bir restoranda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında O.Ö., eline aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı.

BİRİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Büyük kargaşanın yaşandığı olayda, biri ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ise kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.