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    Elazığ'da ambulansın devrildiği kazanın görüntüsü

    Elazığ’da koronavirüs temaslısının naklini yapan ambulansa otomobilin çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:22
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    Elazığ'da ambulansın devrildiği kazanın görüntüsü

    Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Hal Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nden koronavirüs temaslısı taşıyan ambulans ile R.B idaresindeki otomobil çarpıştı.

    2 YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulansla sevki yapılan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anları da MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde ambulansın kavşakta trafik ışıklarından geçmesiyle birlikte dönüşe yapan otomobilin çarpma anları yer aldı.

    Elazığ'da ambulansın devrildiği kazanın görüntüsü VİDEO

    ambulans kaza

    ambulans kaza

    ambulans kaza

    ambulans kaza

    ambulans kaza

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