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    Elazığ'da arpa ekili tarlada yangın çıktı

    Arpa ekili tarlada çıkan yangın rüzgar nedeniyle geniş alana yayılırken, bin dönüm arazi zarar gördü.
    • AA
    • 01.07.2020 - 16:09
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    Elazığ'da arpa ekili tarlada yangın çıktı #1

    Elazığ'ın Avcılar köyünde, arpa ekili tarlada elektrik direğinden kıvılcım sebebiyle yangın çıktı.

    Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

    KÖYLÜLER DE MÜDAHALE ETTİ

    Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Poyraz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylüler de traktör ve iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.

    Elazığ'da bin dönüm ekili alan yandı

    4 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık bin dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

    Elazığ'da arpa ekili tarlada yangın çıktı #2

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    Elazığ'da arpa ekili tarlada yangın çıktı #7

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