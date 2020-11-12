Elazığ'da banyo yaparken kalp krizi geçiren 3 çocuk babası kurtarılamadı

Duş aldığı sırada kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Murat Başak, hayatını kaybetti.

Elazığ'da üç çocuk babası Murat Başak'tan acı haber geldi.

Dün akşam Karakoçan'a bağlı Kalecik köyünde yaşanan olayda, çay ocağı işletmecisi olan Başak'ın ailesi, düşme sesinin ardından banyonun kapısını açtı.

HAREKETSİZ BULUNDU

29 yaşındaki Murat Başak, yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, Başak'ı ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Başak, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Başak'ın cenazesi, Kalecik köyünde toprağa verildi.