Elazığ'da başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı Elazığ’da sürücüsünün, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç takla attı. kazada 2 kişi yaralandı.

İHA Başıboş sokak köpeği sorunu vatandaşların hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Sokaklarda oynayan çocuklara yönelik saldırıların ardından son dönemde yollara aniden fırlayıp kazalara davetiye çıkarıyorlar. Bu durumun son örneği ise Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Yine aynı tehlike: Başıboş köpek sorunu... 23 LF 463 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, seyir halindeyken başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.