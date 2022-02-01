Su şebekesindeki borunun patlaması sonucu zemin ve bodrum kattaki çok sayıda ev su baskınına uğradı.

Elazığ'da Karşıyaka Mahallesi'nin su şebekesindeki boru patladı.

Basınçla birlikte su, asfaltın altından çıkarak, mahalleye doldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı.

ZEMİN KATTA OLAN EVLERİ SU BASTI

Sokaktaki bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su basması nedeniyle vatandaşlar da evlerine dolan suyu tahliye için çaba harcadı.

PATLAMADA YAŞANAN HASAR GİDERİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, patlayan boruya müdahale etti.

Elazığ’da bazı evleri su bastı VİDEO

