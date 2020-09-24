Elazığ'da bebeğinin ölümüne neden olup çöpe atan kadına müebbet hapis

Elazığ’da yeni doğan bebeğini çatı katında halının altına bırakıp ölümüne neden olan ardından da çöpe atan kadına bugün görülen davada mahkeme heyeti müebbet hapis cezası verdi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak’ta meydana gelen olayda, 11 yıl önce kocasını kaybeden ve 2 çocuğu bulunan 36 yaşındaki Kader O., sevgilisi olduğunu iddia ettiği H.G.’den hamile kaldı.

Çocukları uyurken evde doğum yapan kadın, bebeğin ağlama sesinin duyulmaması için çatı katında halıların arasına bıraktı.

CANSIZ BEDENİNİ ÇÖPE ATTI

Aradan 12 saat geçtikten sonra bebeği kontrol etmeye gittiğinde öldüğünü anlayan Kader O., bebeğin cansız bedenini siyah bir poşete koyarak halılarla birlikte çöpe attı.

Belediye temizlik görevlilerinin bebeğin cesedini bulmasıyla devreye giren polis, Kader O.’yı yakalayarak gözaltına alıp tutuklanmasını sağladı.

BEBEK KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ

Olaydan 22 gün sonra ölen bebeğe sahip çıkan olmayınca savcılık tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilmesi kararı verildi. İmamla birlikte mezarlıkta görevli 5 kişinin kıldığı cenaze namazı sonrası bebeğin cansız bedeni toprağa verilmiş, ismi ise mezarı başına asılan 28157 numarası olmuştu.

MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Bebeğinin ölümüne neden olan Kader O., bugün Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasında Kader O’nun ’Canavarca Hisle Kasten Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Zanlı Kader O. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, ölümüne neden olduğu çocuğun babasının da cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu zanlı, "Pişmanım" diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti aranın ardından zanlıya kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdiklerini açıkladı.

İLK İFADESİNDE OLAYI ANLATMIŞTI

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Kader O. ilk duruşmada olayı anlatmıştı.

Zanlı ilk ifadesinde, "Çocuğu doğurdum ancak diğer çocuklarım görmesin diye çatıda eski halıların üzerine bıraktım. Sütüm olmadığı için kendisine kontrol amaçlı su vermeye gittim çocuk ölmüştü. Sabah 8’de doğum yaptım akşam 8’de de kontrole gittim ölmüştü. Ertesi gün de sevdiğim şahıs H.G.’nin evine gittim ama evde yoktu bana gittiğini söylediler. Sevgilim benim hamile olduğumu biliyordu bana çocuğu aldır dedi ama ben çocuğumu niye aldırayım dedim. 26 Haziran sabahı çocuğu siyah çöp poşetinin içinde evin oradaki çöp konteynırının içine koydum halıları da atmanın sebebi kirli olmasıydı." demişti.





