Euro
9.9077
0.53%
Dolar
8.3891
0.55%
Altın
487.59
0%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
406.427
-0.39%
EXEN Coin
25.93
0.19%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C

    Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 21:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Elazığ'da merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı #1

    Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı #2

    Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir