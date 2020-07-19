Elazığ'da bir iş yerinde yangın çıktı

Elazığ'da bir iş yerinde yangın çıktı

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Sürsürü Mahallesi'nde çıkan yangında, iş yeri yandı.

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'nda bir çiçekçi dükkanında yangın meydana geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, dumanı gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



