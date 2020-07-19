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    Elazığ'da bir iş yerinde yangın çıktı

    Sürsürü Mahallesi'nde çıkan yangında, iş yeri yandı.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 23:00
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    Elazığ'da bir iş yerinde yangın çıktı

    Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'nda bir çiçekçi dükkanında yangın meydana geldi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, dumanı gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Elazığ'da bir iş yerinde yangın çıktı #1

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