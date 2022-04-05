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    Elazığ'da bir lise öğrencisi Harput Kalesi'nden düştü

    Elazığ'da Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 20:36
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 20:47
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    Elazığ'da bir lise öğrencisi Harput Kalesi'nden düştü

    Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Harput Kalesi'nin arka tarafında meydana gelen olayda, Balakgazi Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaleden aşağı düştü.

    DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

    Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 500 metre aşağı düşen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Yıldız’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

    Elazığ'da bir lise öğrencisi Harput Kalesi'nden düştü VİDEO

    Elazığ da bir lise öğrencisi Harput Kalesi nden düştü #1

    Elazığ da bir lise öğrencisi Harput Kalesi nden düştü #2

    Elazığ da bir lise öğrencisi Harput Kalesi nden düştü #3


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