68 yaşındaki terzi Bedri Yaman, 10 yıl önce başlattığı askıda kıyafet kampanyasıyla ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında bir köprü kurdu.

Elazığ'da merkeze bağlı Yeni Mahalle’de 33 yıldır terzilik yapan Bedri Yaman (68), 10 yıl önce elinde kalan ve satılamayan kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya karar verip, dükkanının önüne kıyafetleri asmaya başladı.

Vatandaşlardan da destek alan Yaman, hem kendi elindeki hem gelen kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

HAYIR KÖPRÜSÜ KURDU

Vatandaşların getirdiği kıyafetlerin söküklerini dikip tamiratını da yaparak hayır köprüsü kuran Yaman, gelen kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına katkıda bulundu.

“YAKLAŞIK 10 YILDIR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KIYAFET DAĞITIYORUM”

Başlatmış olduğu sosyal sorumluluğu 10 yıldır sürdürdüğünü ifade eden terzi Bedri Yaman, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 10 yıldır ihtiyaç sahiplerine kıyafet dağıtıyorum. Bunları vatandaşlarımız bize getiriyor. Biz de kontrollerimizi yapıyoruz. Söküklerini ve fermuarını kontrol edip ütüye gönderiyoruz. Ondan sonrasında ise askıya takıyoruz. Vatandaşlar da gelip kendi istekleri ve ihtiyaçlarına göre alabiliyor. Etekler, pantolonlar, çantalar, her yaş grubuna göre ayakkabılar var. Bunları dışarıdaki sepete bırakıyoruz. Vatandaşlar da gelip sepetten alıyorlar.

Elazığ'da bir terzi, askıda kıyafet uygulamasıyla hayır köprüsü kurdu VİDEO







"BURADA İŞİ SADECE ÜSTLENİYORUZ"

Bizler de Elazığlı halkımıza, evinde eski elbise, kullanılmamış ayakkabı gibi kıyafetleri çöpe atmasınlar diyoruz. Biz burada işi sadece üstleniyoruz. Getirip bize teslim etsinler. Biz de bir aracı olarak bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız.

Bu arada kıyafetleri dağıtmamızın yanı sıra bu soğuk kış günlerinde hayvan besliyoruz. Özellikle kediler aç kalıyor, onlara sabah akşam mama veriyoruz."

Evinde kullanmadığı fazladan kıyafetleri terziye teslim eden vatandaşlardan Enver Yılmaz ise, “Bedri Usta, yıllardır bu işi yaptığı için biz de biliyorduk. Evde fazla olan eşyalarımızı getirdik. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın diye Bedri ustaya teslim ettik. Çok güzel bir uygulama. Milletimiz biraz daha duyarlı olursa ve evindeki eşyalarını getirip ihtiyaç sahipleri için yardım eden insanlara teslim ederse çok güzel bir şey olur.” şeklinde konuştu.