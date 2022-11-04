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    Elazığ'da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi

    Seyir halindeki otobüste bir anda rahatsızlanarak kalp krizi geçiren 65 yaşındaki yolcu, vatandaşlar ve otobüs şoförünün gayretiyle hastaneye yetiştirildi. O anlar kameralara yansıdı.
    • 04.11.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 15:27
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    Elazığ'da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi

    Elazığ'daki bir yolcu otobüsünde çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

    Seyir halindeki otobüse binen 65 yaşında Kemal Dayanç, bir süre sonra rahatsızlandı.

    Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı

    Diğer yolcular durumu fark ederek Dayanç'a yardımcı olmak istedi.

    Bu sırada gittikçe kötüleşen yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

    Elazığ da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi #1

    Güzergahından çıktı

    Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken otobüs şoförü Volkan Durmuşoğlu da güzergahından çıkarak hastaneye doğru yola çıktı.

    Yolcular ise bir an olsun Dayanç'ın yanından ayrılmadı.

    Elazığ'da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi VİDEO

    Hastaneye yetiştirildi

    Adeta zamanla yarışan şoför Durmuşoğlu selektör ve kornalar çalarak adamı Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirdi.

    Durumu ciddi

    İHA'nın aktarımına göre; yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Elazığ da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi #2


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