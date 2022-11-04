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- Elazığ'da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi
Elazığ'da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi
Seyir halindeki otobüste bir anda rahatsızlanarak kalp krizi geçiren 65 yaşındaki yolcu, vatandaşlar ve otobüs şoförünün gayretiyle hastaneye yetiştirildi. O anlar kameralara yansıdı.
- 04.11.2022 - 15:17
- Güncelleme : 04.11.2022 - 15:27
Elazığ'daki bir yolcu otobüsünde çekilen video sosyal medyada gündem oldu.
Seyir halindeki otobüse binen 65 yaşında Kemal Dayanç, bir süre sonra rahatsızlandı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı
Diğer yolcular durumu fark ederek Dayanç'a yardımcı olmak istedi.
Bu sırada gittikçe kötüleşen yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Güzergahından çıktı
Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken otobüs şoförü Volkan Durmuşoğlu da güzergahından çıkarak hastaneye doğru yola çıktı.
Yolcular ise bir an olsun Dayanç'ın yanından ayrılmadı.
Elazığ'da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi VİDEO
Hastaneye yetiştirildi
Adeta zamanla yarışan şoför Durmuşoğlu selektör ve kornalar çalarak adamı Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirdi.
Durumu ciddi
İHA'nın aktarımına göre; yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.