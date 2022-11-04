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Elazığ'da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi

Elazığ'da bir yolcu otobüste kalp krizi geçirdi

Seyir halindeki otobüste bir anda rahatsızlanarak kalp krizi geçiren 65 yaşındaki yolcu, vatandaşlar ve otobüs şoförünün gayretiyle hastaneye yetiştirildi. O anlar kameralara yansıdı.