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Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu
Elazığ'da çöp kamyonunun arkasına tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görüntülendi.
- İHA
- 23.05.2022 - 04:37
- Güncelleme : 23.05.2022 - 05:15
Elazığ merkeze bağlı Cahit Dolakay Caddesi’nde kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücüsü seyir halindeki çöp kamyonuna tutunarak bir süre trafikte ilerledi.
Motorlu taşıt yolunda tehlikeli manevralar
İHA'nın hanerine göre; kamyonu bırakarak sol şeride araçların arasına giren sürücü, daha sonra çöp kamyonun arkasına geri geçti.
Farklı bir aracın içerisinden cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.
Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu - VİDEO