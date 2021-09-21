İsviçre’de evlendiği eşi ile 2 buçuk yıldır süren boşanma davasında çocuklarını 2 kez icra yoluyla görebilen baba, “Babaların da kendi çocuklarını görme hakkı var” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Elazığ’da, 14 yıllık evliliklerinin ardından boşanmaya karar veren Tahir Söylemez ve eşinin açtığı boşanma davası, 2 çocuğun velayeti ve nafaka anlaşmazlığı nedeniyle 2 buçuk yıl uzadı.

Yaklaşık 20 yıldır İsviçre’de yaşayan Tahir Söylemez, bu süre zarfında çocuklarını sadece 2 defa icra yoluyla görebildi.

Eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden Söylemez, yetkililerden yardım istediğini belirterek şu sözleri kullandı:

“14 yıllık bir evliliğim oldu. Biri 11 diğeri 4 yaşında olmak üzere 2 çocuğum var. 2019’dan beri anneleri çocuklarımı Türkiye’ye getirdi. 2 yıldan fazladır boşanma sürecini yaşıyoruz.

“BABALARIN DA KENDİ ÇOCUKLARINI GÖRME HAKKI VAR”

Bu süre zarfında bazı sıkıntılar yaşadık. Babaların da kendi çocuklarını görme hakkı var. Uzmanların da dediği gibi çocukların babaya ihtiyacı var. Çocukların babalarını görmeleri halinde kendilerinde özgüven oluşur. Bu durumun kalkması için yetkililerden yardım bekliyorum.

Elazığ’da boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla 2 kez görebildi ViDEO







“TOPLUMUMUZA YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİLDİR”

Özelikle çocukların ülkemizde icra malı oluşu ve bundan kaynaklı babaların sözüm ona bu malı görebilmesi için icraya giderek her sefere mahsus 500 lira para ödemesi vasıtasıyla çocuklarını görmesi bir haksızlıktır. Maalesef ülkemize ve toplumumuza yakışan bir durum değildir.

“SADAKATSİZLİK OLSA BİLE NAFAKA BAĞLANIYOR”

Çocukları alıp Türkiye’ye geldi. Daha sonra bir mahkeme süreci başladı. 2 yıldan fazla süredir 2 mesele yüzünden mahkeme uzamaktadır. 1’incisi çocuk velayeti, 2’ncisi ise nafaka mevzusudur. Çocuğun kime verilip verilmemesi konusunda acil bir karar verilebilir. Resmi kararlar zaten mal beyanı noktasında neyimiz olup olmadığını beyan etmişlerdir. Ülkemizde sadakatsizlik durumu olsa bile nafaka bağlanıyor, bu insanların onurunu ve gururunu zedeler bir durumdur.





“İCRAYA GİDİP PARA YATIRMAK SIKINTI YAŞATIYOR”

Çocuklarımı görmek için 37 gündür tüm hayatımı ve düzenimi bıraktım geldim. Çocuklarımın peşinde koşturuyorum. Yaşadığım toplumun büyüklerini araya sokmamıza rağmen aile, yasalardaki bu boşluğu kullanarak biz göstermiyoruz diyorlar. Bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden özelikle çocukların icra malı olması noktasında, onları görmek için adliyeden karar çıkarmak ve hafta içi icraya gidip para yatırmak sıkıntı yaşatıyor, sorunun çözülmesini istiyoruz.”