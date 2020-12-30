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    Elazığ'da çaldığı araçla kaza yapan şüpheli yaralandı

    Yahya Kemal Caddesi'nde çaldığı otomobille kaçarken kaza yapan şüpheli yaralandı.
    • AA
    • 30.12.2020 - 02:19
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:01
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    Elazığ'da çaldığı araçla kaza yapan şüpheli yaralandı

    Elazığ'da O.A. isimli şahıs, Yahya Kemal Caddesi'nde çalışır vaziyetteki 23 DU 617 plakalı aracı alarak kaçtı.

    Yaklaşık 600 metre ötedeki Fırat Üniversitesi Hastanesi kavşağında virajı alamayan otomobil, refüje çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durdu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Yaralanan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli O.A., sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis; otomobilin, sürücüsünün caddede çalışır halde park edip civardaki bir iş yerine tatlı siparişini teslim etmek için gittiği esnada çalındığını belirledi.

    Elazığ da çaldığı araçla kaza yapan şüpheli yaralandı #1

    Elazığ da çaldığı araçla kaza yapan şüpheli yaralandı #2

    Elazığ da çaldığı araçla kaza yapan şüpheli yaralandı #3

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