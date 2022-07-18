Elazığ'da çaldığı televizyonu naylonla gizleyip el arabasıyla götürdü

Sokakta gezerken bir apartmana giren şüpheli, elinde televizyonla çıktı. Hırsız, çaldığı televizyonu naylonla örtüp el arabasına koyarak götürürken o anlar kaydedildi.

Elazığ'da ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi

İzzetpaşa Mahallesi'ndeki balkonunda oturan kişi, şüphelinin sokakta boş el arabasıyla gezindiğini fark etti.

Daha sonrasında şüpheli kişi, bir apartmana girdi.

Çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü

Şüphelinin apartmandan elinde televizyonla çıktığını ve el arabasına koyarak üstünü de naylonla örttüğünü gören kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İhbar edildi

Şüpheli, bir süre sonra gözden kaybolurken, görüntü çeken kişi de polise ihbarda bulundu.

Çalışma başlatıldı

DHA'nın haberine göre; polis, şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.













