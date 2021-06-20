Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
313.399
0.49%
EXEN Coin
29.93
-3.04%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Elazığ’da cami avlusunda ceset bulundu

    Elazığ'da bir cami avlusunda erkek cesedi bulundu.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 00:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da cami avlusunda ceset bulundu

    Olay Elazığ'da Rüstempaşa Camisi’nin avlusunda meydana geldi. Avluda hareketsiz duran şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Elazığ’da cami avlusunda ceset bulundu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde şahsın 23 yaşında iki çocuk babası T. Ş. olduğunu tespit etti. Şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Elazığ’da cami avlusunda ceset bulundu #2

    Elazığ’da cami avlusunda ceset bulundu #3

    Elazığ’da cami avlusunda ceset bulundu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir