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    Elazığ’da çatı yangını

    Elazığ’da 8 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 21:27
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 22:14
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    Elazığ’da çatı yangını

    Elazığ'da merkeze bağlı Yeni Mahalle İlteriş Sokak'ta meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, 8 katlı bir inşaatın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

    Soğutma çalışması yapılan çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

    Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Elazığ’da çatı yangını VİDEO

    Elazığ’da çatı yangını #1

    Elazığ’da çatı yangını #2

    Elazığ’da çatı yangını #3

    Elazığ’da çatı yangını #4

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