Elazığ’da çift doz aşı olan 89 yaşındaki Firdevs Nine, koronayı hafif geçirdi

2 doz aşısını olan 89 yaşındaki Firdevs Parlak, koronavirüsü hafif geçirdi. Parlak herkese aşı olma çağrısında bulunarak, “Aşılarımı olmasaydım belki bu dünyada olmayacaktım" dedi.

Elazığ’da ikamet eden 89 yaşındaki Firdevs Parlak, şiddetli öksürük ve baş ağrısı şikayetleri ile gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Parlak, çocukları tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

89 yaşındaki Parlak, 2 doz aşı olması nedeniyle hastalığı ağır geçirmedi.

“ELDEN GELEN BİR ŞEY DEĞİL ALLAH’TAN GELEN BİR HASTALIK”

Sürece yönelik açıklamalarda bulunan Parlak, aşı olma çağrısında bulunarak şu sözleri kaydetti:

“3-4 gün evde kaldım ondan sonra hastalığım günden güne ağırlaştı. Nefes zorluğundan ziyade baş ağrısı çok oldu. Çok şükür şimdi iyiyim. Aşı olmayan vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Bu elden gelen bir şey değil Allah’tan gelen bir hastalıktır. Doktorlarımız benimle çok ilgilendi, herkesten Allah razı olsun.





“AŞILARIMI OLMASAYDIM BELKİ ŞİMDİ BU DÜNYADA OLMAYACAKTIM”

İlk başlarda sıkı bir öksürük oldu, 2-3 gece öksürükten yatamadım. Oğlana söyledim, kendilerinin de öyle olduğunu söyledi. Baş dönmesi de olunca yıkıldım. Aşı olmayan vatandaşlar olsunlar. Ben oldum diye bu şekilde hafif atlattım Allah'a çok şükür. Herkes aşısını olsun. Aşının ne zararı var? Baş dönmem olmasaydı korona olduğumu bilmeyecektik. Aşılarımı olmasaydım şimdi belki de bu dünyada olmayacaktım.

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“AŞI OLSUNLAR Kİ MİLLET RAHAT ETSİN”

Aşı olmayanlara her gün kızıyorum. Neden olmuyorlar, ne zorluğu var ki olmuyorlar? Ben iki doz aşı oldum, aşı olduğumu dahi hissetmedim. Aşı olmayanlar hiç beklemesinler hemen aşı olsunlar. Aşı olsunlar ki millet de rahat etsin.”

“LÜTFEN SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURMAKTA ÇEKİNMESİNLER”

Firdevs Parlak erken geldiği için tedavisi konusunda en ufak bir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Enfeksiyon Hastalıkları ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Mustafa Cihangiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Tedavisini başarıyla tamamladık. Burada verdiğimiz ilaçların yanında teyzenin de olabildiğince soğukkanlı ve panik olmaması önemliydi. Hastaların tedbirli olmasının yanında tedavi takip açısından sağlık kuruluşlarına zamanında başvurmaları çok önemlidir. Özellikle yaşlı hastalarımız çok çekinerek geliyorlar. Bu tür hastaların tedavilerinin erken zamanda yapılması hayat kurtarıcı olacaktır. Bu konuda rica ediyoruz, lütfen sağlık kuruluşlarına başvurmakta çekinmesinler.





“AŞI OLDUK DİYE HER ŞEY SERBEST ANLAMINA GELMEMELİDİR”

Aşı yüzde 100 koruyucu olmamakla birlikte, bu tür hastaların daha hafif geçirmesinde en büyük etkendir. Biz yine tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Aşı olduk diye her şey serbest anlamına gelmemelidir. Her şeyden önemlisi de virüse yakalandıktan sonra panik olmamak ve gereken neyse onun yapılması hususunda sağlık kuruluşlarına başvurmaktır.”