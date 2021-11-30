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- Elazığ'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Elazığ'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Merkezde iki grup arasında tartışma çıktı. Bir müddet sonra kavgaya dönüşen olayda 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili de 3 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.
- İHA
- 30.11.2021 - 01:09
Elazığ merkezde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
Nailbey Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis ekipleri olay ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı VİDEO