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Elazığ'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Elazığ'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Merkezde iki grup arasında tartışma çıktı. Bir müddet sonra kavgaya dönüşen olayda 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili de 3 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.