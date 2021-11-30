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    Elazığ'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

    Merkezde iki grup arasında tartışma çıktı. Bir müddet sonra kavgaya dönüşen olayda 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili de 3 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 01:09
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    Elazığ'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

    Elazığ merkezde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

    Nailbey Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Polis ekipleri olay ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı VİDEO

    Elazığ da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı #1

    Elazığ da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı #2

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