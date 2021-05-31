Elazığ’da ‘cinayete karıştın’ yalanı yaşlı kadını dolandıranlar yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, 81 yaşındaki kadını, “Cinayete karışmışsın, evdeki para ve altınları ver kurtul.” diyerek dolandırdı. Şahıslar, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Elazığ’ın merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde oturan Ümmü Gülsüm Demir, kendisini telefon ile arayarak polis olarak tanıtan şahısların ağına düştü.

81 yaşındaki kadını arayan 2 kişi, “Cinayete karışmışsın. Seni bu durumdan kurtaracağız, evine ekip göndereceğiz evdeki altın parayı ver, kurtul.” diyerek kadını kandırdı.

Paniğe kapılan Demir, eve gelen 2 kişiye 7 bin lira, 3 çeyrek, 2 yarım ve 1 gram altınını verdi.

Şahısların ayırılmasından bir süre dolandırıldığını anlayan Demir, durumu jandarmaya bildirdi.

OPERSYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

M.Y. (23) ve Ş.K. (32) isimli şahısların adreslerine operasyon düzenlendi.

PARA VE ALTINLAR TESLİM EDİLDİ

Demir'den alınan para ve altınlar geri alındı.

Çalınan paralarını ve altınlarını jandarma ekipleri tarafından elden teslim alan Demir, ekiplere teşekkür etti.

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Ekipler, kadını kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara karşı dikkatli olması, bu gibi durumlarda jandarmaya başvurması konusunda uyardı.

“ÖLÜNCE KİMSEYE YÜK OLMAMAK İÇİN BİRİKTİRDİĞİM PARAMDI”

Ümmü Gülsüm Demir, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Kendisini polis olarak tanıtan şahıs ev telefonunu aradı ve 'Sen öldürme olayına karışmışsın. Seni bu durumdan kurtaracağız, evine ekip göndereceğiz evdeki altın parayı ver kurtul' dediler. Ben de korktum tamam dedim. Daha sonra iki erkek şahıs geldi ve evdeki altın ve parayı verdim, gittiler. Daha sonra jandarmayı aradım ve olayı anlattım. Allah razı olsun jandarmamızdan bana çok yardımcı oldular, hemen de yakaladılar. Allah böyle tuzağa da kimseyi düşürmesin. Beni kandırdılar. Aldıkları kefen ve ölünce kimseye yük olmamak için dişimle tırnağımla biriktirdiğim paramdı.”