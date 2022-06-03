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- Elazığ'da cips hırsızı karga kameralara yakalandı
Elazığ'da cips hırsızı karga kameralara yakalandı
Elazığ'da bir marketten cips çalan karga, çaldığı yiyeceği kaldırımda açıp yedi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
- 03.06.2022 - 10:42
- Güncelleme : 03.06.2022 - 11:02
Elazığ'da bir marketin önündeki stanttan cips paketi çalan karga, vatandaşın kamerasına yakalandı.
Market sahibinin yokluğunu fırsat bilen karga cips paketini alıp biraz uzaklaştı.
Önce çaldı sonra yedi
Bir müddet ortalığı kolaçan eden karga daha sonra aldığı cips paketini açarak yemeye başladı.
İHA'nın aktardığına göre o anlar bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Elazığ'da cips hırsızı karga kameralara yakalandı ViDEO