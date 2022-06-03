Petrol
116.51
-0.94%
Euro
17.7589
0.34%
Dolar
16.4973
0.26%
Altın
989.92
0.10%
Borsa
2619
0.00%
Bitcoin
505.163
1.69%
BTXN Coin
12.19
-2.63%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Elazığ'da cips hırsızı karga kameralara yakalandı

    Elazığ'da bir marketten cips çalan karga, çaldığı yiyeceği kaldırımda açıp yedi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
    • 03.06.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da cips hırsızı karga kameralara yakalandı

    Elazığ'da bir marketin önündeki stanttan cips paketi çalan karga, vatandaşın kamerasına yakalandı.

    Market sahibinin yokluğunu fırsat bilen karga cips paketini alıp biraz uzaklaştı.

    Önce çaldı sonra yedi

    Bir müddet ortalığı kolaçan eden karga daha sonra aldığı cips paketini açarak yemeye başladı.

    İHA'nın aktardığına göre o anlar bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

    Elazığ'da cips hırsızı karga kameralara yakalandı ViDEO

    Elazığ da cips hırsızı karga kameralara yakalandı #1

    Elazığ da cips hırsızı karga kameralara yakalandı #2

    Elazığ da cips hırsızı karga kameralara yakalandı #3

    Elazığ da cips hırsızı karga kameralara yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Atiba, Ismael'in kararını bekliyor
    Futbol

    Atiba, Ismael'in kararını bekliyor

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    eFootball PES 2022 mobile çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte iOS ve Android için çıkış tarihi
    Teknoloji

    eFootball PES 2022 mobile çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte iOS ve Android için çıkış tarihi

    Görüş Bildir