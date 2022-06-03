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Elazığ'da cips hırsızı karga kameralara yakalandı

Elazığ'da cips hırsızı karga kameralara yakalandı

Elazığ'da bir marketten cips çalan karga, çaldığı yiyeceği kaldırımda açıp yedi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.