Köyündeki çocukların sosyal aktiviteler yapmasını isteyen genç, meyve kasasından ve cevizden langırt tasarladı. Çocukların langırttan çok büyük keyif aldığı görüldü.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ensar Gürsul, köyünde yaşayan çocuklar için bir şeyler yapmak istedi.

Genç Gürsul, çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için bir fikir buldu.

Çocukların langırt oynaması için plastik meyve kasasının içine tahta çubukları yerleştiren Gürsul, daha sonra langırt oyuncusu olarak da çivinin uçlarına plastik kapak taktı.

KÖY MEYDANINDA TOPLANIP LANGIRT OYNAMAYA BAŞLADILAR

Langırtın içinde top olarak ceviz kullanan Gürsul, kendi imkanları ile yaptığı langırtı, çocuklara verdi. Köyün meydanında toplanan çocuklar, Gürsul'un kendilerine verdiği kasadan bozma langırtta oyun oynamaya başladı.

Langırt sayesinde oldukça mutlu olan çocuklar, günün büyük zamanlarını oyun oynayarak geçiriyor.

Elazığ'da çocuklar için meyve kasasından langırt yapıldı VİDEO



"ÇOK MUTLU OLDULAR"

Plastik kasadan yapılmış langırtı köyde yaşayan çocukların mutlu olması ve okuldan sonra oyun oynamaları için yaptığını ifade eden Ensar Gürsul, "Köyümde yaşayan çocuklar mutlu olsun, beraber oyun oynasınlar ve okuldan geldikten sonra sosyal aktivite olsun diye langırtı yaptım. Çocuklar çok mutlu oldu. Çok güzel oynuyorlar." dedi.

"PLASTİK KASA, TAHTA VE KAPAKLARDAN YAPTIM"

Langırtı plastik kasadan yaptığını ifade eden Gürsul, "Plastik kasa, tahta ve plastik kapaklardan langırtı yaptım. Çocuklar çok mutlu ve herkes memnun." diye konuştu.



