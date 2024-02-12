Elazığ merkez Yeni Mahalle'de geçtiğimiz hafta motosikletle gelen 2 kişi, emekli astsubay Savaş Özer'e ait ikinci el eşya dükkanına pompalı tüfek ile ateş etti.
Aynı iş yerinin bir yıl içerisinde 4 kez saldırıya uğradığı öğrenildi.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
6 şüpheli yakalandı
Yapılan çalışmada Yeni Mahalle üzerinde faaliyet gösteren 3 iş yerinde meydana gelen 'ateşli silahla mala zarar verme' olayında 4 şüpheli yakalandı.
Yine aynı gece Rızaiye Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathaneye saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli de yakalandı.
6 şüphelinin yapılan üst ve ikamet aramalarında birer adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, tüfeğe ait 8 adet kartuş ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
5 tutuklama
Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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