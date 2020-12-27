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- Elazığ'da deprem anında pencereden atladı
Elazığ'da deprem anında pencereden atladı
Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir kişi, kendini pencereden aşağı attı.
- İHA
- 27.12.2020 - 11:57
Elazığ’da saat 09.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı.
Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada ise depremin korkusuyla panikleyen kişinin camdan atlaması kameralara yansıdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aşağı atlayan kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan kişi çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.