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    Elazığ'da deprem anında pencereden atladı

    Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir kişi, kendini pencereden aşağı attı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 11:57
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    Elazığ'da deprem anında pencereden atladı

    Elazığ’da saat 09.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı.

    Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada ise depremin korkusuyla panikleyen kişinin camdan atlaması kameralara yansıdı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Aşağı atlayan kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan kişi çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Elazığ da deprem anında pencereden atladı #1

    Elazığ da deprem anında pencereden atladı #2

    Elazığ da deprem anında pencereden atladı #3

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