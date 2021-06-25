Elazığ'da deprem sonrası yapılan 763 konut için kura çekildi

Elazığ'da deprem sonrası yapılan 763 konut için kura çekildi

Geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 763 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine verildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların hak sahiplerine teslimi sürüyor.

Son olarak Abdullahpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 763 konut, noter huzurundaki kura çekimiyle hak sahiplerine verildi.

763 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen kura çekimine katılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, "Deprem neticesinde Abdullahpaşa Mahallesi’nde ocak ayında 1'inci etapta tamamlanan 146 konuttan, 117 kişinin hak sahipliği belirlenerek konutlar teslim edilmişti. Bugün de inşallah ikinci etapta tamamlanan 1008 konuttan, aynı bölgede hak sahibi olan 763 hak sahibinin konutlarını belirleyerek teslim edeceğiz. Konutlarını alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

























